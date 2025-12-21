BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MéxicoPeña Nieto reaparece en México (FOTO)
México

Peña Nieto reaparece en México (FOTO)

El expresidente fue visto en las inmediaciones de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, en el Estado de México.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Enrique Peña Nieto.

El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, fue captado este fin de semana en las inmediaciones de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el municipio de Metepec, Estado de México.

Un ‘selfi’ de Peña Nieto acompañado de una mujer, presuntamente trabajadora del SAT, circula en las redes sociales.

El exmandatario, quien reside en España desde 2018, tras la llegada al poder del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, habría regresado a su país a primeros de este mes.

Foto X.

Según el periodista Mario Maldonado, su visita responde a razones estrictamente familiares, pues llegó para visitar a su familia, particularmente a su madre, que “ya no puede viajar con facilidad”.

También te puede interesar

VIDEO Roban un Papá Noel inflable de una...

Atacados con explosivos policías de Zacatecas, estiman que...

Fue detenido reconocido cantante de corridos por ayudar...

EEUU y México acordaron reforzar intercambio sobre información...

Wendy Guevara recibe acusaciones de supuesto fraude tras...

6 muertos es el saldo tras caída de...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign