Peña Nieto reaparece en México (FOTO)

El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, fue captado este fin de semana en las inmediaciones de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el municipio de Metepec, Estado de México.

Un ‘selfi’ de Peña Nieto acompañado de una mujer, presuntamente trabajadora del SAT, circula en las redes sociales.

El exmandatario, quien reside en España desde 2018, tras la llegada al poder del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, habría regresado a su país a primeros de este mes.

Según el periodista Mario Maldonado, su visita responde a razones estrictamente familiares, pues llegó para visitar a su familia, particularmente a su madre, que “ya no puede viajar con facilidad”.