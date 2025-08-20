Se descarrila el Tren Maya en México (FOTOS, VIDEOS)

Un vagón del Tren Maya en México se descarriló este martes en el tramo que conecta a Mérida, en el estado de Yucatán, con la entidad costera de Cancún, en Quintana Roo.

Un vagón del Tren Maya descarriló este martes en la estación de Izamal, #Yucatán, dentro del tramo Mérida–Cancún. El incidente causó retrasos, autoridades ya investigan; es el segundo caso en este Tramo 3 en menos de 18 meses. pic.twitter.com/IiLnb7gL3k — Sopitas (@sopitas) August 19, 2025

El accidente, según informó el medio local El Financiero, se produjo en la zona de Izamal, Yucatán. De momento las autoridades no han emitido información sobre el hecho.

Se descarrila el Tren Maya en Izamal, #Yucatán Están reportando el descarrilamiento del Tren Maya en el trayecto Cancún-Mérida a la altura de la estación de Izamal. Hasta el momento se desconocen las causas, unidades de emergencia en camino. #TrenMaya #4T #Accidente pic.twitter.com/WSdR8XrweA — Daniel Cauich (@DanielCauich_) August 19, 2025

Según ese diario, que contactó al servicio de atención al cliente del Tren Maya, pudo confirmar que el incidente no habría dejado personas heridas y el medio de transporte masivo tampoco sufrió daños graves.

#ALMOMENTO Reportan el descarrilamiento del Tren Maya en Izamal, Yucatán Información en desarrollo… @TelesurYucatan

pic.twitter.com/ueAGryLhR9 — Azucena Uresti (@azucenau) August 19, 2025

Fotos…