LA JORNADA

Se descarrila el Tren Maya en México (FOTOS, VIDEOS)

Redaccion Central
Foto tras el descarrilamiento del tren.

Un vagón del Tren Maya en México se descarriló este martes en el tramo que conecta a Mérida, en el estado de Yucatán, con la entidad costera de Cancún, en Quintana Roo.

El accidente, según informó el medio local El Financiero, se produjo en la zona de Izamal, Yucatán. De momento las autoridades no han emitido información sobre el hecho.

Según ese diario, que contactó al servicio de atención al cliente del Tren Maya, pudo confirmar que el incidente no habría dejado personas heridas y el medio de transporte masivo tampoco sufrió daños graves.

Fotos…

