Sheinbaum amenaza con acciones legales contra Musk por comentarios en su contra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó este martes que evalúan llevar a cabo acciones legales en contra del empresario estadounidense Elon Musk, por las críticas que vertió el dueño de X sobre la política de seguridad de la mandataria.

“Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados”, expresó la mandataria al ser consultada al respecto durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, la dignataria minimizó los comentarios de Musk e indicó que a ella lo que le importa “es lo que dice el pueblo, la verdad”.

“Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos; y eso es lo que va a guiarnos”, enfatizó.

Sheinbaum calificó de “absurdo” el mito sobre el “narcogobierno”. “Si antes era un absurdo decirlo, ahora todavía más, entonces se cae por sí solo (…) ya no saben ni qué inventar, la verdad, da hasta risa leerlos, a los ‘comentócratas'”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que está considerando acciones legales contra Elon Musk (@elonmusk) por lo que dijo en su contra.https://t.co/C5lp2ioTVU : Gobierno de México pic.twitter.com/uJyXfbDdMI — @diario24horas (@diario24horas) February 24, 2026

¿Qué dijo Musk?

Musk lanzó el lunes una dura crítica contra Sheinbaum, luego de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, durante un operativo militar en el estado de Jalisco. La opinión del dueño de X se produjo en redes sociales, donde reaccionó a un video de la mandataria sobre la política de seguridad frente al crimen organizado.

“Ella solo está diciendo lo que sus jefes del cartel le dicen que diga. Digamos que el castigo por desobedecer es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’…”, escribió Musk en X.

En el video comentado por el multimillonario, la presidenta sostiene que una “guerra contra el narco” está fuera del marco legal y que implicaría “un permiso para matar sin ningún juicio”. Además, afirmó que esa estrategia “no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios y el nivel de violencia en México”, y advirtió que significaría “volver al fascismo”.