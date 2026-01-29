Sheinbaum dice “nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de EE.UU.” ante versiones del FBI

La polémica sobre el papel de agentes estadounidenses en el arresto en México del ex atleta olímpico Ryan Wedding, incriminado por presunto narcotráfico, sigue extendiéndose y ahora la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, optó por ratificar la postura gubernamental.

“Eso es muy importante para todos y también para el pueblo de México: nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de EE.UU. o de fuerzas federales de EE.UU., estatales, municipales, en nuestro territorio”, subrayó este jueves en su conferencia de prensa matutina.

Se pronunció otra vez sobre este asunto, luego de que una periodista le preguntara por una nota del diario The Wall Street Journal, en el que se titula que “una redada secreta del FBI atrapó” a Wedding, algo que se pretendía mantener oculto, según le comentó un funcionario estadounidense.

Versiones cruzadas

Versiones entre los países vecinos que van cruzándose día a día. El lunes, Sheinbaum desmintió al director del FBI, Kash Patel, indicando que Wedding se entregó de manera voluntaria en la Embajada de EE.UU. en México.

Sheinbaum explicó que Patel viajó la semana pasada a México para sostener reuniones con funcionarios mexicanos. Cuando regresó a EE.UU., aseguró que Wedding había sido detenido en un operativo bilateral, lo que de inmediato fue desmentido por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. “Después lo niega el propio embajador de Estados Unidos en México”, recordó.

“Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene quedar muy claro”, aseguró este jueves la mandataria. “Se lo decimos siempre al presidente [Donald] Trump”, agregó.

Y precisamente ambos líderes conversaron esta jornada por teléfono para tratar algunos asuntos. Cuestionada al respecto, Sheinbaum aclaró que no abordaron el tema de una hipotética incursión estadounidense en México para atacar a los cárteles.

“Al contrario, coincidimos en que va muy bien, vamos avanzando mucho en el tema de seguridad”, manifestó la mandataria mexicana.