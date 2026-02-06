Sheinbaum dice que tras denuncias de ciudadanos descubren red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha revelado que tras la captura de Diego ‘N’, alcalde de Tequila, Jalisco, quien tiene acusaciones de secuestro y extorsión, ha traido consigo diversas denuncias por parte de empresarios y de los mismos ciudadanos.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria indica que su gobierno no mantiene una estrategia para la investigación de todos los funcionarios, sino que las detenciones que se han ejecutado de presidentes municipales y servidores públicos, como parte de la Operación Enjambre, surgen a partir de denuncias.

Sheinbaum Pardo manifestó que las denuncias se presentan ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que incluso, ella recibió personalmente algunas de estas.

“No es que haya una investigación a funcionarios sino que es a partir de las denuncias y en particular en el caso de Tequila hasta personalmente recibí denuncias de empresarios, ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal”, afirma.

“A partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, se abre esta investigación que finalmente hace que haya esta detención ayer”, dijo.

La presidenta destacó que el alcalde pertenece al partido Morena, por lo cual aseguró que ningún partido político en “puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse”.

“Es muy importante que sepan, por que además este alcalde es de Morena, ningún partido político, especialmente Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país”, agregó.