Sheinbaum hace mención a la situación entre Venezuela y Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, analizó la situación de Venezuela ante los EE.UU. y que la víspera registraron un nuevo capítulo con la incautación de un barco petrolero venezolano, en una acción que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como un “robo descarado y un acto de piratería internacional”.

“Es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos”, afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa y agregó:

“Es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela. Nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacifica de las controversias como lo dice nuestra Constitución. Esa será siempre será nuestra posición”

También reiteró que México aboga por el respeto a los tratados internacionales porque así lo especifican los principios de política exterior que deben ser respetados por todos los gobiernos.

Sheinbaun también fue cuestionada por el Nobel de la Paz que la opositora venezolana Corina Machado recibió esta semana en Oslo y que ha estado envuelto en una polémica internacional por la pertinencia del galardón. “La última vez dije: ‘sin comentarios’; y sigo diciendo: ‘sin comentarios'”, respondió.