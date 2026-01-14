Sheinbaum responde a Trump sobre el T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este miércoles a las críticas que el presidente de EE.UU., Donald Trump, realizó en contra del Tratado de Libre Comercio que ambos países integran junto con Canadá y que es conocido como T-MEC.

“Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas, quienes más defienden del tratado son los empresarios estadounidenses (…), estoy convencida de que va a seguir la relación comercial”, afirmó la mandataria en una conferencia de prensa en la que advirtió que no preveía un escenario en el que el T-MEC deje de existir.

También expresó que el tratado es muy beneficioso para el país vecino porque, por cada empleo que se genera en México, se crean tres en EE.UU. por lo que el camino a seguir es fortalecer el acuerdo, sobre todo en este momento en el que a la Administración Trump le importa la competencia con China. “Es mucho mejor que nos mantengamos juntos como América del Norte para competir con China, que solito Estados Unidos, a ellos les conviene”, explicó.

El martes, Trump aseguró que este acuerdo tripartita le parece “irrelevante” y no le importa en lo absoluto. “Podríamos tenerlo o no, da igual”, dijo el mandatario durante una visita al complejo industrial automotriz de Ford Motor Company, en Dearborn, Míchigan, en donde descartó su interés en los autos provenientes de Canadá.

En respuesta, Sheinbaum recordó que existe una integración comercial muy grande entre México y EE.UU. “Ellos tienen muchas plantas de producción no solo de autos (…), recientemente compraron una empresa de transformadores por un monto muy significativo, quiere decir que hay confianza en el país”, aseguró.

Peso comercial

La presidenta precisó que los intereses comerciales superan el rubro automotriz y abarcan la economía en general. Por ejemplo, reveló, el mes pasado, cuando productores agrícolas cerraron durante un par de días el puente fronterizo de Ciudad Juárez, funcionarios del Departamento de Estado buscaron a sus pares mexicanos para pedirles que terminaran con la protesta porque estaba afectando la producción en ese país, en múltiples áreas.

Para dimensionar la importancia de la relación, la presidenta recordó que por la frontera entre México y EE.UU. transitan diariamente 400.000 vehículos, y que el comercio bilateral asciende a 300.000 millones de dólares. “No voy a debatir (con Trump) en particular”, señaló al destacar que prefería ofrecer datos concretos de la realidad que prueban que el T-MEC es beneficioso y necesario.

Por ejemplo, aseveró que, pese a que Trump impuso el año pasado aranceles a los productos que no estaban dentro del T-MEC, así como al acero y al aluminio, las exportaciones de México a EE.UU. aumentaron, sobre todo en el rubro de aparatos electrónicos.

En diciembre pasado, Trump adelantó que tenía pensado dejar expirar el tratado o que quizá llegaría a concretar “otro acuerdo” con México y Canadá. Por su parte, la presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, ha defendido el T-MEC al señalar que “es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China”.