Sheinbaum sostiene que han bajado los casos de violencia en Sinaloa que surgen tras la captura de ‘El Mayo’

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, ha indicado que se ha disminuido la violencia en Sinaloa, afirmando que es provocada por la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y ‘Los Mayos’, tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada por Estados Unidos, en el mes de julio del 2024.

Durante su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria fue consultada sobre la persistencia de la violencia en dicho estado, a lo que respondió que ha bajado el número de homicidios, afirmando que fue ocasionada por la pugna interna entre dos grupos delincuenciales.

Asimismo, sostuvo que la falta de claridad en la detención de ‘El Mayo’ Zambada por parte de las autoridades de Estados Unidos, después de que el capo haya sido entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial, provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue, eso provocó una pugna interna”, dijo Sheinbaum .

“¿Qué hacemos nosotros? Buscar, evitar afectación a los civiles a la gente, nuestra política no es el enfrentamiento militar por que eso ya se probó en México del 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucha más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales, para poder detener aun presunto delincuente tiene que haber una carpeta de investigación y su detención”, fueron sus afirmaciones en el Palacio Nacional.