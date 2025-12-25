Soldado fue atropellado e impactado contra un coche por un taxi en México

Un soldado mexicano sufrió fracturas de cadera y en ambas piernas luego de que un taxista lo atropellara y lo impactara contra un automóvil estacionado en un puesto de control.

El accidente ocurrió en la entrada de la Zona Militar de Santa Lucía, estado de México, y sigue bajo investigación.

El conductor fue detenido, mientras que el afectado tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

PRECAUCIÓN de imágenes sensibles…