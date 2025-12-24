BOLETIN DE NOTICIAS
S&P estima que México tendría el menor crecimiento de exportaciones en América Latina en 2026

Argentina y Perú están en los primeros lugares

México estará registrando el menor crecimiento de exportaciones entre las seis principales economías de América Latina en 2026, de acuerdo con un informe de S&P Global Market Intelligence, que alerta un entorno marcado con la incertidumbre comercial, condiciones financieras restrictivas y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La firma detalla que, a pesar del optimismo causado en años recientes por la llegada de empresas extranjeras al país —fenómeno conocido como nearshoring—, el próximo año se perfila que será un periodo complejo y de ajustes estratégicos para la economía mexicana.

Según con el análisis, Argentina es el país con el mayor crecimiento de exportaciones en 2026, le sigue Perú. En un segundo bloque se ubicarían Chile y Colombia, en la tercera y cuarta posición, respectivamente. Brasil estaría en el quinto lugar, mientras que México cerraría la lista con el menor dinamismo exportador entre las principales economías de la región.

Para S&P Global Market Intelligence, el desempeño de México estará estrechamente ligado a su relación comercial con Estados Unidos, principal socio comercial del país, así como al proceso de renegociación del T-MEC, que se anticipa como un factor determinante para la industria exportadora.

La agencia advirtió que la revisión del T-MEC, prevista para mediados de 2026, estaría derivando en reglas de origen más estrictas, con el objetivo de atraer una mayor proporción de la cadena de suministro hacia Norteamérica. Este escenario obligaría a la industria nacional a realizar ajustes operativos, logísticos y estratégicos, lo que podría afectar su competitividad en el corto plazo.

“Para México, la renegociación del T-MEC y la dinámica comercial con Estados Unidos serán cruciales, presentando tanto riesgos como la necesidad de una adaptación ágil”, subrayó S&P Global Market Intelligence en su reporte.

