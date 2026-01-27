Trump invitó a México a su Consejo de Paz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su par estadounidense, Donald Trump, le envió una invitación para formar parte de su Consejo de Paz.

En su tradicional rueda de prensa matutina, la mandataria adelantó que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la encargada de analizar la invitación debido a que “México es un país que ha reconocido a Palestina como nación”.

Esto a propósito de que en el Consejo de Paz conformado por EE.UU. y un grupo de países de África, Asia, Europa y América, no fue incluida Palestina.

Por ello, Sheinbaum manifestó que “en unos días” habrá una respuesta.

El controversial Consejo de Paz

La semana pasada se hizo público que unos 60 países fueron invitados a formar parte de esa organización que ha sido criticada por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien recordó que el Consejo de Seguridad del organismo internacional creado en 1945 es “el único órgano con autoridad para actuar en nombre de todos los países miembros en cuestiones de paz y seguridad”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también ha pedido que se incluya a Palestina en el Consejo de Paz impulsado por Trump y ha alertado que su par estadounidense ha querido crear “una nueva ONU, como si él fuese el dueño de la ONU”.