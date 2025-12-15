Una avioneta se estrella en el Estado de México (VIDEOS)

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó este lunes que ocurrió un accidente aeronáutico en San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca.

En redes sociales ya se aprecian videos del suceso. Una gran humareda provocó la caída de una avioneta en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán.

️❗️Una avioneta se estrella en el Estado de México Los servicios de emergencia ya se desplegaron en el municipio de Toluca.https://t.co/SaKrhwWngu pic.twitter.com/6Bsp3VEfB8 — RT en Español (@ActualidadRT) December 15, 2025

Los bomberos ya se desplegaron para tratar de contener el fuego generado tras la deflagración.

Medios locales apuntan que se trataría de una aeronave Cessna 650 – XA-PRO proveniente de Acapulco. No obstante, las autoridades no han precisado los detalles técnicos del vuelo.

“Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia”, apuntó Protección Civil, al tiempo que instó a la población a alejarse de la zona.

Hasta el momento se desconoce si hay víctimas.