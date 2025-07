Una menor irrumpe en su acto de grado y denuncia a varios maestros por acoso sexual (VIDEO)

Otras menores respaldaron a la alumna.

Una estudiante menor de edad desató un revuelo al aprovechar su mensaje de graduación de la preparatoria para denunciar el acoso sexual que ella y sus compañeras padecieron por parte de los maestros durante toda su estadía escolar.

“Es agotador y realmente triste que le tengan tanto miedo a las palabras y a la verdad, trataré de ser breve”, dijo la alumna de la Escuela Preparatoria Felipe Carrillo Puerto, ubicada en el municipio de Pijijiapan, del estado mexicano de Chiapas. El video de su mensaje se viralizó de inmediato.

Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en el patio de la escuela, frente a docentes, alumnos y familiares, la joven recordó que siempre hubo rumores sobre los maestros “prepotentes y groseros” que llaman “mediocres” a los estudiantes y los discriminan por ser pobres.

“Dicen que no nos interesa estudiar, que no ponemos empeño ni entusiasmo, que no somos el tipo de jóvenes que éramos antes, pero, como maestros, ellos tampoco son los mismos, no tienen vocación. Encima de esto, en la plantilla docente que labora en esta escuela una gran parte de los maestros son hombres. Y más allá de ser hombres, son acosadores”, afirmó.

No están solas

Con la voz entrecortada, advirtió que, aunque no todos los maestros hayan acosado a alguna alumna, son amigos y se defienden entre ellos. “El mejor amigo de un acosador suele ser otro acosador”, advirtió, tras enumerar los comentarios fuera de lugar que hacen los profesores, las “miradas coquetas” y cómo las culpan de provocarlos por el largo de sus falsas.

También añadió que realizan invitaciones inapropiadas a las jóvenes y creen que pueden sostener relaciones románticas o sexuales con niñas.

“Lamento profundamente no haber hablado antes, lamento que los trabajadores de la institución no hayan tomado cartas en los asuntos”, dijo para después pedirles a las estudiantes presentes que levantaran la mano si algún maestro les había hecho un comentario fuera de lugar o si las había tocado de una forma indebida.

Varios manos se alzaron, y luego una ovación interrumpió el discurso de la estudiante, que ya no podía contener las lágrimas. “No le deseo esto a nadie. A las chicas que vienen, no les deseo que tengan que hacerle frente a un hombre mayor. Si alguna vez un maestro les ha mandao un mensaje que no debía, si les dijo algo que no debía, hablen, no sientan que están solas porque no lo están. Somos la primera generación que tuvo el valor de decir las cosas”, señaló.