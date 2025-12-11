VIDEO Bad Bunny se cae en su primer concierto en México

El intérprete de ‘Baile inolvidable’ tuvo un pequeño incidente en el primero de sus ocho conciertos en la Ciudad de México.
El ‘Conejo Malo’ se resbaló y cayó mientras actuaba en el escenario la noche de este miércoles.
El puertorriqueño permaneció sentado unos segundos mientras la música continuaba y los asistentes aplaudían; después, empezó a reírse, se incorporó y continuó con el ‘show’.
BAD BUNNY ‘BAJÓ HASTA EL SUELO’ Y NO FUE PERREANDO
Bad Bunny se cae en su primer concierto en México https://t.co/OA1xAz0Kni pic.twitter.com/9ygrtb2AaP
— Sepa Más (@Sepa_mass) December 11, 2025