VIDEO Camión cae en un enorme socavón en plena vía en México

Por Redaccion Central
Un camión de refrescos cayó el fin de semana en un socavón en la colonia Renovación (Iztapalapa, México).

Las imágenes muestran que el vehículo, que inicialmente había quedado atrapado de forma parcial, cedió finalmente por el peso. La alcaldía informó que no se registraron heridos y que el camión fue retirado con una grúa.

