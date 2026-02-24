VIDEO Captan potente explosión de coche bomba del CJNG que mató a un capitán en México

En redes sociales circula el impactante momento en que estalla un coche bomba abandonado al paso de una unidad de la Guardia Nacional de México, durante el operativo que el pasado domingo terminó con la baja del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

El ataque mató al capitán Leonel Cardoso Gómez, quien iba de camino a prestar apoyo en San Juan de los Lagos cuando fue sorprendido por el artefacto.

Video de la explosión…