VIDEO El volcán más activo de México emite gases y ceniza 29 veces en un día

Captura de pantalla durante la erupción del gigante.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres de México aseveró este viernes que, en las últimas 24 horas, el volcán más activo del país, el Popocatépetl, ha registrado 29 emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza.

Actualmente, el CENAPRED y la UNAM han clasificado el estado del volcán como Fase Amarilla 2 en su sistema de alerta de actividad volcánica. Esto indica que el volcán presenta señales de actividad, pero sin riesgo inminente de erupción.

