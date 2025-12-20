VIDEO Roban un Papá Noel inflable de una cochera en México

Un hombre fue captado por cámaras de seguridad en el momento en que sustraía un muñeco inflable de Santa Claus de la cochera de una casa en la ciudad de Puebla, en México.

El ladrón se acercó tranquilamente a la figura, la desinfló y la sacó por los barrotes del portón.

El hecho se volvió viral en redes sociales y ha generado indignación entre usuarios por lo insólito y la inseguridad que reina en la zona, de la que parecen no librarse ni las decoraciones navideñas.