El ‘zar de la frontera’ de EE.UU. realiza un ultimátum a los inmigrantes

El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, exigió a los inmigrantes que permanecen en situación irregular que “vuelvan a casa” por su cuenta, indicando que, en caso contrario, las autoridades estadounidenses van a deportarles.

“Váyase del país por su cuenta e intente volver bajo un programa legal, porque [de lo contrario] tendremos que buscarle, encontrarle y deportarle, indicó durante una conferencia de prensa, celebrada este sábado en California, frente al muro fronterizo con México.

Asimismo, el llamado ‘zar de la frontera’ avisó de que “existen restricciones legales” que impiden a las personas previamente deportadas volver al país. “Así que haga lo correcto. Ponga sus asuntos en orden y vuelva a casa”, manifestó, añadiendo que EE.UU. es “la nación más generosa”, que acoge a “más refugiados que nadie”.

En ese contexto, el funcionario anunció que EE.UU. ha superado este año las 600.000 deportaciones, enfatizando que se está trabajando para “crear la frontera más segura en la historia de esta nación”.

Las declaraciones de Homan tienen lugar en medio del endurecimiento de las políticas migratorias y control fronterizo, que se ha producido desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Así, el presidente estadounidense declaró en junio que su gobierno busca deportar al menos a un millón de inmigrantes por año