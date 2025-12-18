VIDEO Momento agentes del ICE detienen y arrastran a una mujer embarazada

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron violentamente a una mujer en un operativo realizado en el sur de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

En varios videos que se viralizaron en redes sociales, grabados por personas que estaban en el lugar al momento del arresto, se puede observar a los funcionarios arrastrando a la mujer por la calle entre la nieve y esposándola estando en el suelo, mientras se oyen gritos de testigos diciendo que ella está “embarazada”.