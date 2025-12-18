BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MigraciónVIDEO Momento agentes del ICE detienen y arrastran a una mujer embarazada
MigraciónMundoVideos

VIDEO Momento agentes del ICE detienen y arrastran a una mujer embarazada

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron violentamente a una mujer en un operativo realizado en el sur de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

En varios videos que se viralizaron en redes sociales, grabados por personas que estaban en el lugar al momento del arresto, se puede observar a los funcionarios arrastrando a la mujer por la calle entre la nieve y esposándola estando en el suelo, mientras se oyen gritos de testigos diciendo que ella está “embarazada”.

También te puede interesar

VIDEO Anciano español vuelve a casa y descubre...

VIDEO Turista se fotografía con una de las...

Una película para adultos grabada en la tumba...

Trump extiende la lista de países que limita...

EE.UU. designa al Clan del Golfo como organización...

FIFA nombra a Ousmane Dembélé como el mejor...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign