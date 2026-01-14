Hasta 10 millones de personas visitarán 11 ciudades de Estados Unidos este verano, ayudando a convertir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el evento deportivo más grande de la historia.

Mientras que ciudades anfitrionas como Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco son mundialmente famosas, otras ciudades estadounidenses menos conocidas están listas para recibir a los aficionados al fútbol. Por ejemplo, en Kansas City (Misuri), Dulcinea Herrera, propietaria de Café Corazón, dice que la gente subestima esta ciudad del Medio Oeste de 500.000 habitantes (en una zona metropolitana de 2 millones). Herrera y otros propietarios de negocios locales se preparan para recibir a 650.000 visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además de café, un producto básico de Estados Unidos, Café Corazón ofrece yerba mate, un té popular entre las estrellas sudamericanas del fútbol, incluido Lionel Messi, que liderará a Argentina en un partido de la ronda inicial programado a jugarse en Kansas City. Uno de los tres cafés de Herrera está en el centro de la ciudad, donde las autoridades planean realizar una gran celebración cerca del estadio para ver el partido.

El director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial, Andrew Giuliani, llama “un privilegio enorme” ser anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ durante el año en que Estados Unidos celebra su 250 aniversario, y afirma que el gobierno federal está trabajando con las ciudades anfitrionas para garantizar un torneo seguro y agradable.

“Recibir al mundo durante este año histórico… nos da la oportunidad de mostrar lo mejor de Estados Unidos, nuestra hospitalidad y nuestra innovación, y también de exhibir el espíritu estadounidense del que estamos tan orgullosos”, dijo Giuliani.

Las 11 ciudades estadounidenses que recibirán a los aficionados internacionales del fútbol:

Atlanta

Famosa por sus duraznos, nueces y hospitalidad sureña, la capital del estado de Georgia es un centro cultural y económico del sur. Cuenta con el aeropuerto más transitado del país y fue hogar del célebre líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.

Atlanta alberga numerosas industrias, incluidas la aeroespacial y de tecnologías financieras, así como a la gigante de bebidas refrescantes Coca-Cola. La ciudad tiene varios equipos deportivos profesionales y ha sido sede en tres ocasiones del “Super Bowl”, además de los Juegos Olímpicos de verano de 1996.

Boston

Cuna de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la ciudad de Boston estará en pleno modo de celebración por el 250 aniversario cuando lleguen los aficionados. Los visitantes internacionales que estén en la ciudad durante las celebraciones del Día de la Independencia el 4 de julio podrán disfrutar del “Boston Pops ” (en inglés), un espectáculo de fuegos artificiales sobre el río Charles acompañado de música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Boston.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Fundación “U.S. Soccer” están construyendo campos de fútbol alrededor de Boston para convertir la emoción de los siete partidos que se celebrarán en la ciudad en una participación duradera en el deporte. Boston ha sido sede de tres campeonatos de la FIFA: la Copa Mundial de la FIFA USA 1994™, y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en 1999 y 2003.

Dallas

Con sus frecuentes rodeos, la ciudad de Dallas ofrece una visión cercana de la cultura vaquera estadounidense. La plaza Pioneer en el centro honra esta tradición del oeste. Incluso el nombre del equipo profesional de fútbol americano de la ciudad, los “Dallas Cowboys”, hace referencia a esta cultura distintiva.

Dallas será sede de nueve partidos de la Copa Mundial, la mayor cantidad del torneo. El quinto mercado de medios de comunicación más grande del país, Dallas albergó el centro internacional de transmisiones durante los partidos de 1994, y su enorme centro de convenciones volverá a ser el centro de medios informativos del torneo.

Houston

Sede del Centro Espacial Johnson de la NASA, la ciudad de Houston ha liderado la exploración espacial estadounidense con logros históricos, incluido el primer alunizaje el 20 de julio de 1969.

Con importantes recursos petrolíferos y de gas natural, Houston es un centro de la industria energética estadounidense. Las empresas locales se están uniendo para apoyar el crecimiento del fútbol en la ciudad. Esta “ciudad de ríos” ofrece a los visitantes una gastronomía que va desde barbacoa y mariscos hasta la comida “Tex-Mex” de influencia mexicana. Houston también está postulando para ser ciudad anfitriona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en 2031.

Kansas City

La ciudad del Medio Oeste llamada Kansas City abarca porciones de dos estados, Kansas y Misuri, y es conocida como la “ciudad de las fuentes”, ya que tiene más en uso que cualquier otra ciudad estadounidense. Su famoso distrito “Power & Light” cuenta con ocho cuadras de restaurantes donde los visitantes pueden probar la famosa barbacoa de la región.

La fuerte cultura deportiva de Kansas City incluye a los “Chiefs” de la Liga Nacional de Fútbol Americano, ganadores de dos de los últimos tres partidos de “Super Bowl”. Y el “Kansas City Current” es el único equipo profesional femenino de fútbol que juega en un estadio diseñado especialmente para el fútbol femenino. El equipo atrae multitudes que agotan las entradas.

Los Ángeles

Si bien Hollywood le da a Los Ángeles su reputación como la capital mundial del cine, su clima templado y famosas playas ofrecen mucho más a los visitantes. Los turistas pueden disfrutar de música y gastronomía influenciadas por las grandes poblaciones estadounidenses de origen hispano y asiático de Los Ángeles. El impresionante paisaje desértico del Parque Nacional Joshua Tree está a dos horas en automóvil.

La ciudad ha atraído a estrellas mundiales del fútbol, como David Beckham del Reino Unido y Son Heung-min de la República de Corea, que han jugado para los equipos “LA Galaxy” y “Los Angeles FC”, respectivamente.

Los Ángeles se prepara para ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano en 2028, tras haber sido anfitriona previamente en 1932 y 1984.

Miami

El festival para aficionados en el parque Bayfront Park de Miami ofrecerá actuaciones musicales y vistas impresionantes al océano además de los partidos de fútbol. Con sus prósperas comunidades latinoamericanas, Miami ha tenido durante mucho tiempo una base muy leal de aficionados al fútbol. El entusiasmo de la ciudad creció aún más cuando Lionel Messi, de Argentina, comenzó a jugar para el club profesional de la ciudad, “Inter Miami”, en 2023. Los aficionados en busca de aventuras pueden conducir una hora hasta el Parque Nacional Everglades, una vasta zona húmeda que alberga caimanes y flamencos.

Nueva York-Nueva Jersey

La ciudad de Nueva York, famosa por sus rascacielos, el teatro de Broadway y las luces de la plaza Times Square, será sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un estadio en el vecino estado de Nueva Jersey. Además de las concurridas aceras con filas de restaurantes que sirven todo tipo de cocina internacional imaginable, Nueva York ofrece museos, bibliotecas, paseos por Central Park y la icónica Estatua de la Libertad, un testimonio de la amistad de Estados Unidos con Francia.

Filadelfia

Al haber sido una de las primeras ciudades en ser capital de Estados Unidos, Filadelfia es el lugar donde se escribieron los documentos fundacionales de Estados Unidos y donde se encuentra la Campana de la Libertad, que atrae a 2 millones de visitantes al año. Es la ciudad con los lazos más estrechos a la fundación de la nación y, por consiguiente, será sede de un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se celebrará el 4 de julio, el día en que Estados Unidos fue fundado hace 250 años.

Conocida como la “ciudad del amor fraternal”, Filadelfia tiene una base de aficionados apasionada que ha reunido a 26,000 voluntarios interesados (en inglés) en ayudar a apoyar los seis partidos planeados en la ciudad.

Zona de la bahía de San Francisco

Conocida por el puente Golden Gate, San Francisco es una ciudad de empinadas colinas, recorridas por tranvías y repleta de coloridas casas adosadas. Es el centro norte del “Silicon Valley” de California, un centro de innovación tecnológica. Entre partidos, los aficionados podrán visitar los viñedos cercanos de Napa Valley o disfrutar de las impresionantes vistas del Parque Nacional Yosemite.

Después de albergar el “Super Bowl” de fútbol americano que se realizará en febrero de 2026, San Francisco estará lista para recibir seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Seattle

Conocida por su clima lluvioso, un centro urbano orientado a los peatones y un espíritu emprendedor vibrante, Seattle ofrecerá a los visitantes internacionales la oportunidad de probar mariscos en el mercado Pike Place y disfrutar de una vista de toda la ciudad desde la torre “Space Needle”. Entre las empresas de vanguardia de Seattle se incluyen el fabricante de aviones Boeing, el desarrollador de programas informáticos Microsoft y la empresa de cafeterías Starbucks, que opera en 85 países.

La ciudad, donde el equipo nacional de Estados Unidos hará una aparición en la ronda inicial, planifica nueve “zonas de aficionados” para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cada una con pantallas gigantes, comida y entretenimiento en vivo.