4 cabecillas de red criminal de ciberestafas fueron ejecutados en China

China ejecutó a cuatro miembros dirigentes del denominado grupo criminal de la familia Bai, con base en Myanmar, condenados a muerte en noviembre de 2025 por delitos que incluyen homicidio intencional, fraude telefónico y narcotráfico, informa la agencia oficial Xinhua.

Las penas fueron ejecutadas por un tribunal de Shenzhen, en la provincia sureña de Guangdong, tras recibir la aprobación de la Corte Suprema Popular (SPC, por sus siglas en inglés).

Los cuatro condenados —Bai Yingcang, Yang Liqiang, Hu Xiaojiang y Chen Guangyi— habían recurrido el fallo de primera instancia, pero sus apelaciones fueron desestimadas en diciembre de 2025 por la Corte Popular Superior de Guangdong, que ratificó la sentencia original y remitió el caso a la SPC, como exige la legislación china para la confirmación de la pena capital.

Según la revisión del máximo tribunal, la red encabezada por Bai Yingcang estableció múltiples bases operativas en la región de Kokang, en Myanmar, desde las que cometía delitos como fraude por telecomunicaciones, explotación de casas de apuestas ilegales, asesinatos, lesiones intencionales, secuestros, extorsión y organización y coacción de la prostitución.

La SPC precisó que el dinero involucrado en las actividades de fraude y juego ilegal superó los 29.000 millones de yuanes (unos 4.160 millones de dólares) y que las acciones del grupo provocaron la muerte de seis ciudadanos chinos y dejaron a varios más heridos. Además, Bai Yingcang conspiró con otros para traficar y producir aproximadamente 11 toneladas de metanfetamina. Por la ‘extrema gravedad’ de los delitos, las ‘circunstancias particularmente serias’ y las ‘consecuencias especialmente graves’, el alto tribunal aprobó la ejecución de las sentencias de muerte.