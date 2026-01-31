6 heridos tras tiroteo durante un desfile religioso en EE.UU. (VIDEO)

Cinco adultos y un niño resultaron heridos en un tiroteo ocurrido este sábado frente a la parroquia de East Feliciana, en Clinton, Luisiana (EE.UU.), durante el desfile de Mardi Gras, la tradicional celebración carnavalesca previa a la Cuaresma, reportan medios locales.
Según las autoridades locales, el menor y otra persona se encuentran en estado crítico, mientras que las otras cuatro víctimas presentan heridas de diversa consideración.
Se informa que un sospechoso se encuentra actualmente detenido y que se está buscando un vehículo relacionado con el tiroteo.
VIDEO: Multiple people shot at East Feliciana Parish Courthouse during Mardi Gras parade in Clinton, Louisiana. https://t.co/ETOkxwymok pic.twitter.com/wXGZ2owD9G
— War Reporter (@tangentsofwar) January 31, 2026