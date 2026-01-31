BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO Mundo6 heridos tras tiroteo durante un desfile religioso en EE.UU. (VIDEO)
Mundo

6 heridos tras tiroteo durante un desfile religioso en EE.UU. (VIDEO)

Autoridades investigan lo sucedido

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Escena donde ocurre el tiroteo.

Cinco adultos y un niño resultaron heridos en un tiroteo ocurrido este sábado frente a la parroquia de East Feliciana, en Clinton, Luisiana (EE.UU.), durante el desfile de Mardi Gras, la tradicional celebración carnavalesca previa a la Cuaresma, reportan medios locales.

Según las autoridades locales, el menor y otra persona se encuentran en estado crítico, mientras que las otras cuatro víctimas presentan heridas de diversa consideración.

Se informa que un sospechoso se encuentra actualmente detenido y que se está buscando un vehículo relacionado con el tiroteo.

También te puede interesar

Reuters: Israel niega su implicación en dos explosiones...

Elon Musk se pronuncia sobre su nombre mencionado...

Reportan inesperado giro en el caso de Julio...

Rusia y Ucrania realizan intercambio de cadáveres

Reportan que en América Latina se acelera la...

Revelan una petición de Nicolás Maduro a sus...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign