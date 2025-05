‘8647’: Exjefe del FBI aclara su extraño post que irritó a Trump

El exdirector del FBI James Comey participó este lunes en un programa de televisión en el que intentó restarle importancia a la publicación que hizo en redes sociales con el número 8647 formado por conchas que encontró en una playa. Por ese posteo fue acusado de incitar al asesinato del presidente Donald Trump.

Durante la entrevista en MSNBC, Comey contó que no hizo una revisión exhaustiva del posible significado de ese número antes de compartir la imagen y aseguró que el posteo no buscaba ser una amenaza.

Además, dijo que tras subir la foto dejó de pensar en ella, hasta que su esposa le advirtió que lo estaban acusando de haber hecho un llamado a cometer un asesinato, a lo que definió como “una locura”. Por eso, decidió eliminar el posteo y emitir una declaración en la que aseguraba que no se trataba de una incitación a la violencia. “No quiero estar asociado con violencia de ningún tipo”, afirmó.

“Lamento la distracción y la controversia”, expresó Comey e insistió en que es difícil “estar arrepentido de algo” que le parece ser “totalmente inocente”.

El exdirector del FBI quedó envuelto en la polémica por la publicación de una foto de conchas marinas formando el número 8647 que encontró mientras caminaba con su esposa, ya que en cierto argot, el 86 significa ‘deshacerse de’ algo o alguien, mientras que Trump es el presidente 47 de EE.UU.

No obstante, Comey recordó que inicialmente su esposa preguntó si la críptica formación de conchas era una dirección, por lo que se quedaron pensativos, intentando descifrar el significado. Entonces, su mujer se acordó de sus días como camarera en un restaurante, cuando 86 era el término que utilizaba el personal para retirar un artículo del menú; a su vez, Comey pensó que, cuando era más joven, los niños decían 86 para referirse a “abandonar un lugar”.

Comey truly is a POS. While he’ll claim not to know what 8647 means, there’s no doubt that the former disgraced FBI Dir. knows exactly what he’s doing, with a plea to bad actors/terrorists to assassinate the POTUS’ while traveling internationally. Don’t let him get away with it!! pic.twitter.com/gM4GmN6OUB

— Dan Scavino Jr. (@DanScavino) May 15, 2025