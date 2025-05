Aceite de bebé, drogas y dinero: publican evidencia de fiestas de P. Diddy (FOTOS)

En la habitación de hotel del rapero estadounidense Sean Combs, conocido artísticamente como P. Diddy, los agentes de Seguridad Nacional de EE.UU. hallaron varias botellas de aceite de bebé, drogas y miles de dólares en efectivo, reporta People.

La revista obtuvo varias fotografías tomadas en su cuarto del hotel Park Hyatt Nueva York cuando Combs fue detenido. Las imágenes, presentadas durante el juicio el 16 de mayo, muestran lo que supuestamente habían encontrado en la habitación, luego de su detención en septiembre del año pasado.

Según testificó la agente especial Yasin Binda, en una de las bolsas del pasillo del armario de la habitación había una bolsa llena de aceite de bebé Johnson y otra llena del lubricante Astroglide. Asimismo, contó que en la habitación había “un dispositivo de iluminación” para crear ambiente en la sala de estar, así como “varias botellas de aceite de bebé” en el cuarto de baño.

