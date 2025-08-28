“Andá a tu banca, ridícula”: escándalo en el Congreso argentino por la pelea entre dos diputadas

Una acalorada discusión mantuvieron dos diputadas durante la sesión informativa de este miércoles en el Congreso de Argentina, donde expuso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las protagonistas fueron la oficialista Lilia Lemoine y la exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), Marcela Pagano.

El escándalo se produjo cuando Pagano tomó la palabra y su excompañera de bancada se levantó para bloquearle la vista. “Le pido, por favor, que la diputada [Lemoine] se corra, porque quisiera mirar al señor Guillermo Francos”, fue la primera queja de la diputada oficialista. “¡Miren, por favor, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones!”, agregó.

Lemoine se apartó por pedido del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero en lugar de sentarse en su lugar se paró junto a Pagano y comenzó a filmarla con su celular, lo que encendió aún más la disputa. “Andá a tu banca, ridícula”, le dijo Pagano una y otra vez, pero Lemoine no hizo caso: “Me voy a quedar acá hasta que termine la sesión porque vos, a mí, no me vas a mandar a sentar”.

“¡Amenazá frente a la cámara!” y “¡andá con los corruptos!”, le gritó Pagano, mientras llamaba a “seguridad” y ambas se grababan.

Los comentarios y descalificaciones de Lemoine hacia su colega continuaron después en las redes sociales, donde la diputada de LLA subió más imágenes de la sesión. En uno de los posteos en su cuenta de X, se pregunta “cómo [Pagano] con su sueldo de diputada puede comprarse una casa de 1,5 millones de dólares”.

No se escucha bien pero decía algo como que estaría bueno qur explique qué hace viviendo en “La Isla”… cómo con su sueldo de diputada puede comprarse una casa de 1.5 millones de dólares… o su pareja. Asesor de Leopoldo Moreau, socio de Grabois y Castrobianchi.

— Lilia Lemoine (@lilialemoine) August 27, 2025

Un enfrentamiento con historia

Esta no es la primera pelea que protagonizaron las diputadas. El año pasado, cuando ambas todavía formaban parte del bloque de LLA, Pagano pidió una “pastillita psiquiátrica” para Lemoine.

“Se ve que otra vez hoy no la tomó. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba… Cómo anda vociferando en todos lados sobre el material ‘confidencial’ que tiene. ¿O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene?”, escribió en X.

De esta manera, sugirió que Lemoine podría amenazar al presidente Javier Milei con publicar material íntimo que guarda sobre la relación que ambos sostuvieron antes de que él llegara a la presidencia.

La respuesta llegó con una serie de fotos de conversaciones en las que Lemoine expresa su malestar. “Chats de un grupo de trabajo al que renuncié para no cruzarme más con ella. Pido disculpas a mis compañeros y pongo mi renuncia a disposición del presidente, pero no aguanté más el maltrato. La diputada Pagano difunde mentiras y rumores sobre mí hace mucho”, denunció.