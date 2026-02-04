Argentina ha hecho el anuncio de un acuerdo con EE.UU. sobre minerales críticos

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino informó que se firmó en Washington, EE.UU., un acuerdo sobre cooperación en minerales críticos con representantes estadounidenses, con el objetivo de promover el comercio e inversiones en la exploración, extracción, procesamiento y reciclaje de estos recursos estratégicos.

En el convenio, firmado durante una reunión ministerial convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ambos países ratificaron su asociación estratégica para desarrollar un suministro “seguro, resiliente y competitivo” en minería y procesamiento de recursos clave para la economía global.

En el comunicado difundido por la Cancillería argentina, se define al acuerdo como un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos, el cual “apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologias de vanguardia”.