Bloomberg: El avión de Trump se acerca demasiado a uno de pasajeros

El avión presidencial estadounidense con Donald Trump a bordo mantuvo un encuentro demasiado cercano con un avión de pasajeros mientras volaba sobre Nueva York en dirección al Reino Unido, informó Bloomberg este miércoles.

De acuerdo con la agencia, un controlador aéreo se percató de que los dos aparatos volaban a alturas similares y que sus trayectorias convergían. Frente a la situación, avisó a los pilotos del avión de pasajeros para que cambiaran de rumbo.

“Atención, Spirit 1300, gire 20 grados a la derecha”, comunicó el controlador después de que la tripulación no respondiera a su mensaje inicial. “Spirit 1300, gire 20 grados ahora mismo”, insistió, hasta que los pilotos de la aeronave comercial respondieron al cambio de ruta.

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! Tip via @xJonNYC

Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025

El artículo señala que los dos aviones permanecieron en todo momento a kilómetros de distancia y nunca corrieron peligro de superar los umbrales de seguridad.

El mandatario estadounidense inició su visita oficial al Reino Unido este miércoles. Esta jornada, Trump y el rey británico Carlos III presenciaron el desfile de la guardia de honor militar en Windsor.