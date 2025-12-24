Brutal feminicidio en Argentina: golpeó a su pareja, la atropelló con su camión y quedó grabado

BOLETIN DE NOTICIAS
Fue detenido tras ser retenido por los vecinos.

Un hombre fue detenido en las inmediaciones del Mercado Central de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, acusado de agredir durante varios minutos a su pareja en plena vía pública y después arrollarla con un camión, reportó este miércoles El Bonaerense.

La impactante escena quedó registrada por una cámara de seguridad en el municipio de La Matanza, donde un hombre discutió con su pareja, la golpeó violentamente en la calle y luego la atropelló con un camión con el que trabajaba en el transporte de carga. El episodio fue visto por transeúntes y automovilistas, que alertaron a la Policía.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y nacionalidad boliviana. A pocos metros estaba el sospechoso, también boliviano, retenido por vecinos hasta la llegada de las autoridades.

Según la Fiscalía, la víctima habría muerto como consecuencia de la golpiza y el posterior atropello. El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien lo calificó como homicidio agravado por el vínculo, mientras continúan las actuaciones judiciales y la recolección de pruebas.

