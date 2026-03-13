Cae Sebastián Marset, el tercer narcotraficante más buscado por EE.UU.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue capturado la madrugada de este viernes en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en un megaoperativo conjunto de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Sustancias Controladas, informan medios locales.

La noticia fue confirmada por fuentes allegadas a la investigación. Marset, considerado el tercer hombre más buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue acorralado junto a su estructura criminal en la ciudad boliviana.

Desde Paraguay, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, detalló que sus pares bolivianos les informaron de la captura antes de las 7:00 de este viernes. “Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura”, afirmó Rachid en una entrevista.

Marset es uno de los principales sospechosos en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Colombia, y era buscado en Suramérica por su rol en redes de narcotráfico que operan en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.

Rachid precisó que Marset contaba con “muchos vehículos blindados, con mucha custodia”, pero la información recibida es “positiva”: “ya se le tiene asegurado a él”, afirmó. En estos momentos, Paraguay recibe actualizaciones en tiempo real sobre el operativo.

La captura representa un golpe significativo contra una de las figuras más buscadas en la región por narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades bolivianas no han emitido aún un comunicado oficial con detalles adicionales del procedimiento.