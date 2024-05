California se lleva una mala sorpresa al pedirle a la ciudadanía diseñar una nueva moneda

Las autoridades de California convocaron un concurso abierto para diseñar una moneda de un dólar en honor a las innovaciones del estado. Sin embargo, no obtuvo la respuesta esperada, ya que muchos de los diseños reflejaban problemas que sufren los ciudadanos, como la delincuencia, la drogadicción y la falta de vivienda.

La convocatoria fue realizada el pasado jueves por el gobernador, Gavin Newsom. Se esperaba que los participantes resaltaran hitos característicos de California como Silicon Valley, Hollywood, o el liderazgo en la conservación de la vida salvaje.

Los internautas no se contuvieron a la hora de proporcionar al gobernador ideas. Jim Stanley, secretario de prensa de los republicanos de la Asamblea Estatal, envió sus diseños a Newsom con una carta, en la que destacaba los fallos de su mandato.

Últimamente, muchas empresas han decidido salir del estado por su incapacidad para hacer frente a la delincuencia, la falta de vivienda y la escalada del coste de la vida, según recoge Fox News.

