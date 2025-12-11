BOLETIN DE NOTICIAS
Casa Blanca: Trump “no está interesado en una guerra prolongada” en Venezuela

Karoline Leavitt respondió a una pregunta directa sobre el país latinoamericano.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla sobre Venezuela e inmigración en una rueda de prensa. 11 de diciembre de 2025

El presidente de EE.UU., Donald Trump, “no está interesado en una guerra prolongada” en Venezuela, aseguró este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Durante una conferencia de prensa, Leavitt contestó a una periodista que “definitivamente” eso no está dentro de los planes de Trump. “[Trump] ha sido muy claro al respecto: quiere paz”, sostuvo.

“También quiere ver el final del tráfico de drogas ilegales a EE.UU., que toman la vida de cientos de miles estadounidenses a lo largo del país”, afirmó Leavitt.

La portavoz señaló que Trump “piensa en eso todos los días” en la Casa Blanca e indicó que con cada supuesta ‘narcolancha’ que derriban se están “salvando miles de vidas al detener ese flujo de drogas” hacia suelo estadounidense.

En la misma comparecencia, precisó que el tanquero con petróleo venezolano tomado en el mar Caribe por fuerzas estadounidenses, está “en proceso de decomiso” y su tripulación está siendo interrogada.

Con respecto al destino de la carga, Leavitt contradijo lo expresado en la víspera por Trump: EE.UU. no se quedará con el crudo sin pagar por él, al precisar que la incautación entraña “un proceso legal”.

