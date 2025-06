Comandos israelíes operaron dentro de Irán durante los ataques

Los efectivos trabajaron “de forma encubierta en lo profundo del territorio enemigo y llevaron a cabo operaciones que nos otorgaron libertad de acción operativa”, declaró el jefe del Estado Mayor israelí.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, reveló que no solo efectivos infiltrados del Mossad operaron en el territorio iraní durante la escalada del conflicto, sino fuerzas de comando terrestre del país hebreo.

“Causamos daños significativos a la capacidad de misiles de Irán […]. Además, logramos superioridad en inteligencia, tecnología y aire. Alcanzamos un nivel de libertad operativa en los cielos de Irán y en cada lugar donde decidimos actuar”, declaró este miércoles el alto cargo.

Según Zamir, esos logros “fueron posibles, entre otras cosas, gracias a la plena coordinación y el engaño por parte de las fuerzas de comando aéreas y terrestres”. Los efectivos trabajaron “de forma encubierta en lo profundo del territorio enemigo y llevaron a cabo operaciones que nos otorgaron libertad de acción operativa”, continuó.

The Times of Israel observa que no está claro si el funcionario se refiere a los comandos de la agencia de inteligencia que, al comienzo de la operación, realizaron acciones para neutralizar las defensas aéreas y los misiles balísticos iraníes o si está revelando por primera vez acciones de comandos de las Fuerzas de Defensa de Israel infiltradas en la República Islámica.

Agradecimiento a EE.UU.

Entre tanto, el Mossad elogió el ataque “histórico” contra Irán, declarando que la “amenaza” iraní ha sido significativamente neutralizada gracias a la operación. Al mismo tiempo, expresó su “gratitud y estima” a EE.UU., cuyo apoyo ayudó a “hacer posible la operación”.

“Objetivos que antes parecían imaginarios se han logrado. Israel, gracias a todo este aparato de seguridad, se siente hoy como un país diferente, más seguro, más valiente, preparado para el futuro”, declaró el jefe del Mossad, David Barnea.