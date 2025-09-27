Condenan a más de 33 años de prisión a mujer por torturar y asesinar a su pareja en España

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a 33 años y medio de cárcel a Montserrat Nin, que torturó psicológicamente y asesinó de una cuchillada en el corazón a su pareja, identificado como Álex A., en 2023, informan medios locales.

El tribunal de manera unánime consideró a la acusada culpable de los cargos de asesinato alevoso con agravante de parentesco, amenazas, lesiones y maltrato habitual. Asimismo, como parte de la pena, deberá indemnizar a la familia de la víctima con 450.000 euros, de los cuales 300.000 se destinarán a su hijo por los daños morales causados.

¿Cómo se desarrolló la tragedia?

Nin mantuvo una relación intermitente con la víctima durante dos años, en un ambiente de maltrato psicológico. Antes del homicidio, la pareja compartió apartamento en Ripollet, Barcelona, por tres meses. Se trató de una relación de “dominación y humillación”, donde Álex A. fue sometido a “situaciones vejatorias” que lo llevaron a necesitar ayuda psicológica y recibir la baja laboral, según la sentencia.

El jurado declaró que este comportamiento provocó en el fallecido un “progresivo y grave deterioro” de su salud y de sus vínculos con familiares y amigos.

El crimen tuvo lugar un Viernes Santo, el 7 de abril de 2023. Nin lo apuñaló con un cuchillo de cocina, intentó limpiar el arma homicida y enmascarar lo sucedido como suicidio. A eso de las 20, llamó a Emergencias para avisar que Álex A. estaba herido, pero los profesionales de la salud no pudieron salvarlo.

“Parásito”

El investigador de Homicidios que llevó adelante la pesquisa afirmó ante la sala: “Yo, en 18 años de carrera, jamás he visto algo similar”. Además, explicó que la mujer vivió 20 años como un “parásito”, “captando a hombres y mujeres con los que convivía” para “absorber su vida”, utilizando “técnicas psicológicas complicadas”. En este lapso, tuvo solo un trabajo que le duró un mes.

En el transcurso del proceso judicial, se presentaron evidencias contundentes de agresión. Álex A. fue atendido en instituciones sanitarias al menos cuatro veces por lesiones que le causó Nin, incluyendo una hemorragia en los oídos que requirió drenajes, incisiones y 30 días de tratamiento con medicamentos. Asimismo, se dispone de cinco audios en su teléfono donde amenaza a la víctima con la muerte de su hijo “si no cumple con sus promesas”.

El jurado popular concluyó que el asesinato se produjo de manera sorpresiva en la vivienda que compartían, donde él se sentía seguro, aprovechando que estaba desprevenido, desarmado y en una situación de extrema vulnerabilidad producto del maltrato permanente, lo que le suprimió toda capacidad de defenderse.