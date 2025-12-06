BOLETIN DE NOTICIAS
“Descabellado”: Musk amenaza con respuesta a la UE por “multa absurda” a X

Previamente, la Comisión Europea impuso a la red social X una multa de 120 millones de euros por infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Por Redaccion Central
El empresario tecnológico y multimillonario Elon Musk afirmó este viernes que sería “apropiado” responder a la decisión de la Unión Europea (UE) de imponer una multa millonaria a su red social X.

“La ‘UE’ impuso esta multa absurda no solo a X, sino también a mí personalmente, ¡lo cual es aún más descabellado!”, manifestó Musk en su plataforma. “Por lo tanto, sería apropiado dirigir nuestra respuesta no solo a la UE, sino también a las personas que tomaron esta medida contra mí”, expresó.

Musk también dejó numerosos comentarios, incluso en respuestas, en los que condenó a Bruselas por censura y denunció sus tendencias totalitaristas y ataques a la democracia en la Red.

De igual modo, reaccionó a la publicación de un usuario de que X es ahora la aplicación número uno en varios países europeos, incluidos el Reino Unido, Alemania, España, los Países Bajos e Italia, diciendo que se trata del “efecto Streisand”, un fenómeno por el cual un intento de censurar, ocultar o silenciar una información hace que reciba mucha más atención y difusión. “Los comisarios wokistas de la Stasi de la UE están a punto de comprender todo el significado del ‘efecto Streisand'”, ironizó Musk, comparando a los entes de control europeos con el Ministerio para la Seguridad de la Alemania Oriental.

Este viernes, la Comisión Europea impuso a la red social X una multa de 120 millones de euros (140 millones de dólares) por infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA). Tras una investigación de dos años, Bruselas concluyó que X incurrió en un diseño engañoso de su marca de verificación azul, falta de transparencia en su repositorio de publicidad y negativa a ofrecer a investigadores acceso a datos públicos.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la decisión de la CE de “ataque de gobiernos extranjeros a todos los recursos digitales estadounidenses y al pueblo estadounidense”.

