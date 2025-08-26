Descubren ‘celdas VIP’ en una cárcel de Paraguay (FOTOS)

Varias ‘celdas VIP’ fueron descubiertas en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua, en Paraguay, que incluían en su interior, entre otras comodidades, sofá, mesas, frigobar, aire acondicionado, televisor de plasma, teléfonos, conexiones a Internet.

Por estos lujos, que se habrían instalado con anuencia de funcionarios penitenciarios, los reclusos abonaban mensualmente 300.000 guaraníes (40 dólares) a otro interno, que se encargaba del cobro de los cánones, recoge Última Hora.

“Las estructuras conocidas como celdas VIP serán desmanteladas, y las personas privadas de libertad reubicadas en otros centros penitenciarios sin privilegios”, informó el Ministerio de Justicia del país sudamericano, que intervino el penal este lunes, luego de que una jueza, identificada como Sandra Kirchhofer, revelara previamente sobre la existencia de estos espacios con lujos en la prisión.

El medio PRENSA ITAPÚA 360 (@prensaitapua360) comparte el siguiente texto con las imágenes: ¿HOTELES PARA HOSPEDARSE EN ENCARNACIÓN? NOO! ASÍ SON LAS “CELDAS VIP” EN LA PENITENCIARÍA DE EMBOSCADA Se revelaron los lujos de algunas celdas utilizadas por internos, incluso procesados en el caso A Ultranza PY. Pagaban G. 300.000 al mes para llevar una cómoda vida en prisión.