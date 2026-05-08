China presenta la primera computadora cuántica atómica de doble núcleo del mundo

La empresa china de tecnología cuántica CAS Cold Atom Technology, con sede en Wuhan, provincia de Hubei, presentó este jueves la Hanyuan-2, la primera computadora cuántica de átomos neutros de doble núcleo del mundo. El evento marcó la entrada de China en una nueva etapa de computación de doble núcleo, tras la anterior era de núcleo único, informa el rotativo estatal Global Times.

El principal experto de la compañía, Ge Guiguo, afirmó que la computadora cuántica se basa en la tecnología de matriz de átomos neutros. Integra 100 átomos de rubidio-85 y 100 de rubidio-87 para crear un sistema de doble núcleo con un total de 200 cúbits.

Un cúbit, o “bit cuántico”, es la unidad básica de información en la computación cuántica. A diferencia de un bit clásico, que puede ser 0 o 1, un cúbit puede existir en una combinación de ambos estados simultáneamente, gracias a una propiedad conocida como superposición.

Según la compañía, ambos núcleos del Hanyuan-2 son conjuntos completos e independientes de cúbits basados ​​en átomos neutros. Operando en paralelo, pueden mejoran significativamente el rendimiento computacional o funcionar en modo “núcleo maestro más núcleo auxiliar” para formar cúbit lógicos más estables. Esto ayuda a superar los desafíos técnicos de los sistemas de un solo núcleo, como la escalabilidad limitada y la interferencia entre cúbits adyacentes.

El artículo destaca que, con un consumo total de energía inferior a 7 kilovatios, el ordenador elimina la necesidad de complejos sistemas de refrigeración criogénica para alcanzar temperaturas ultrabajas e implementarse rápidamente en espacios convencionales.

Esto reduce significativamente el coste y la barrera técnica para la aplicación práctica de la computación cuántica.

Como se explica en la publicación, gracias a su alta escalabilidad, su largo tiempo de coherencia y su alta precisión de control, la computación cuántica en átomos neutros se ha convertido en una tendencia global clave en el desarrollo de hardware cuántico.