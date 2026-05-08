Lo que dice Irán sobre la “sabia” decisión de Corea del Sur ante pedido de EE.UU.

El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha elogiado la decisión de Seúl de no participar en la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, destinada a ayudar a los buques varados en el estrecho de Ormuz. Sus declaraciones surgieron durante una conversación telefónica con Kim Seok-ki, jefe del Comité para Asuntos Exteriores y Unificación del Parlamento surcoreano.

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irána

“La negativa de Corea del Sur a participar en cualquier operación militar en el estrecho de Ormuz, pese a la amplia presión existente, es una decisión sabia destinada a preservar la estabilidad regional”, afirmó Azizi, citado por medios locales.

En el mismo contexto, el funcionario comentó el tema en su cuenta de X.

“En una conversación telefónica con mi homólogo en la Asamblea Nacional de Corea del Sur, el diputado Kim Seok-ki, subrayé que depender de la seguridad proporcionada por fuerzas externas no es, al final, más que una ilusión”, escribió.

Según Azizi, “el futuro pertenece a los Estados que se alejan del unilateralismo del orden internacional hegemónico y se apoyan en la voluntad y la capacidad de sus propios pueblos”.

“Los parlamentos de nuestros dos países pueden desempeñar un papel importante para liderar ese camino. La autonomía estratégica es la única vía para que los países de Asia protejan sus intereses nacionales y su soberanía”, resumió.

El miércoles, Seúl frenó la revisión de su posible participación en la operación ‘Proyecto Libertad’, puesta en marcha por Trump y suspendida apenas dos días después.

“Ahora que la operación ha terminado, ya no resulta estrictamente necesario estudiar la participación en el proyecto”, declaró Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del país asiático.