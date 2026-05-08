La jefa de Gabinete de Trump responde cómo trabaja para “alguien que nunca duerme”

Susie Wiles, jefa de Gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó en un evento cómo afronta el ritmo de trabajo de un mandatario que se mantiene activo durante la noche y publica con frecuencia en redes sociales a horas irregulares.

Durante una entrevista, se le preguntó por su trabajo y por cómo maneja el día a día con “alguien que nunca duerme” en “una Casa Blanca que funciona en horario Trump”. “No soy una de esas personas que no necesitan dormir; en realidad sí lo necesito mucho”, dijo Wiles, de 68 años, antes de explicar cómo ella y otras personas del círculo del presidente organizan la carga laboral a lo largo de horarios atípicos.

“Me acuesto temprano, y Dan Scavino [asesor del presidente estadounidense] —de quien estoy segura que muchos de ustedes saben que es un ave nocturna— lo dividimos. Yo atiendo las llamadas temprano y Dan atiende las llamadas tarde. Así lo hemos gestionado durante un par de años, asegurándonos de que todos durmamos lo suficiente, aunque el presidente no lo haga”, reveló.

Se ha subrayado en varias ocasiones que el mandatario estadounidense, de 79 años, mantiene horarios irregulares y publica con frecuencia en Truth Social tarde por la noche y temprano por la mañana. Según un análisis de sus publicaciones, en abril solo hubo cinco días en los que Trump podría haber tenido una noche completa de sueño.

Además, la exfiscal general Pam Bondi habló del horario del presidente, bromeando sobre que nadie puede seguir su ritmo. “No sé cómo lo hace. Es decir, ninguno de nosotros sabe cuándo duerme. Está trabajando todo el tiempo y para él es constante”, dijo. “No hay suficientes horas en el día para ninguno de nosotros”, agregó. De igual modo, el secretario de Tesoro, Scott Bessent, se quejó de las llamadas nocturnas de Trump, mientras que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también sostuvo que, durante los vuelos internacionales en el avión presidencial Air Force One, debe esconderse del mandatario para dormir.