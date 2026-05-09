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EE.UU. retira todo el uranio enriquecido de Venezuela

La operación toma menos de dos meses, según las fuentes

Por TASS
TASS

a operación se completó en seis semanas, señala el comunicado.

WASHINGTON – El Departamento de Energía de EE.UU., junto con expertos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), completaron la extracción de 13,5 kg de uranio del reactor RV-1 en Venezuela.

El departamento detalló que el uranio extraído fue trasladado en un buque especial al depósito nuclear de Savannah River, en EE.UU., donde será reprocesado para su reutilización.

“La retirada segura de todo el uranio enriquecido de Venezuela envía al mundo otra señal de la recuperación y la renovación del país”, declaró el responsable de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía, Brandon Williams.

La operación se completó en seis semanas, señala el comunicado. En ella participaron funcionarios del Departamento de Estado en Washington y Caracas, así como expertos de Reino Unido, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Las investigaciones nucleares se realizaron en el reactor RV-1 durante décadas, hasta 1991, agregó el organismo.

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