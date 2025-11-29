Detenido un hombre que toca los pechos de dos activistas de Femen en Madrid

La Policía Nacional española ha detenido este sábado a un hombre que agredió sexualmente a dos activistas del colectivo feminista Femen que protestaban el 20 de noviembre a las puertas de la parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, donde se celebraba una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Las dos mujeres estaban desnudas de cintura para arriba mientras sostenían pancartas y coreaban: “Al fascismo, ni honor ni gloria” y “Fascismo legal, vergüenza nacional”, mientras los asistentes abandonaban la ceremonia. En ese momento, un hombre, que sostenía una bandera española de la época preconstitucional, tocó primero un pecho a una de las activistas y luego al de otra justo delante de las cámaras que grababan la protesta.

Las activistas intentaron defenderse y le pidieron que no las tocara. Mientras tanto, otras personas presentes en la misa las insultaron y las empujaron. Tras lo sucedido, ambas presentaron una denuncia ante la Policía por agresión sexual. El detenido es un comerciante de un pequeño puesto de venta de artículos en honor a Franco y al fundador del partido político español de ideología fascista Falange, Primo de Rivera.

Por su parte, el movimiento Femen, después de la agresión contra sus miembros, escribió que seguirán realizando sus manifestaciones. “No nos amedrentan. Nuestra lucha es por los derechos humanos, el feminismo y la memoria democrática. Mientras se sigan honrando símbolos y figuras de la dictadura, seguiremos alzando la voz. Un año más, así lo hemos demostrado”, destacaron.