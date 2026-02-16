BOLETIN DE NOTICIAS
EE.UU. realiza primer transporte aéreo de un microreactor nuclear

Un reactor nuclear del tamaño de una miniván fue trasladado en un avión de carga militar en una apuesta por satisfacer la creciente demanda energética para inteligencia artificial y seguridad nacional.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Los Departamentos de Energía y Defensa de EE.UU. transportaron el domingo un pequeño reactor nuclear desde California hasta Utah a bordo de un avión C-17, en una prueba orientada a acelerar el despliegue de energía nuclear con fines militares y civiles, informa Reuters.

El reactor Ward, desarrollado por la empresa Valar Atomics —del tamaño de una miniván y capaz de generar hasta 5 megavatios de energía— fue trasladado sin combustible hasta la Base Hill Air Force. Altos funcionarios participaron en el vuelo y lo calificaron como un hito para la logística militar y la energía nuclear.

La Administración Trump impulsa estos reactores ante la creciente demanda energética vinculada a la seguridad nacional y al desarrollo de inteligencia artificial. El Departamento de Energía ya otorgó subsidios para su desarrollo y prevé que tres microrreactores entren en operación antes del 4 de julio.

Si bien sus defensores los presentan como una alternativa a los generadores diésel en zonas remotas, los críticos como la Unión de Científicos Preocupados cuestionan su viabilidad económica frente a grandes reactores o fuentes renovables. Valar Atomics planea comenzar a vender energía a modo de prueba en 2027.

