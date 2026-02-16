EE.UU. realiza primer transporte aéreo de un microreactor nuclear

Los Departamentos de Energía y Defensa de EE.UU. transportaron el domingo un pequeño reactor nuclear desde California hasta Utah a bordo de un avión C-17, en una prueba orientada a acelerar el despliegue de energía nuclear con fines militares y civiles, informa Reuters.

El reactor Ward, desarrollado por la empresa Valar Atomics —del tamaño de una miniván y capaz de generar hasta 5 megavatios de energía— fue trasladado sin combustible hasta la Base Hill Air Force. Altos funcionarios participaron en el vuelo y lo calificaron como un hito para la logística militar y la energía nuclear.

La Administración Trump impulsa estos reactores ante la creciente demanda energética vinculada a la seguridad nacional y al desarrollo de inteligencia artificial. El Departamento de Energía ya otorgó subsidios para su desarrollo y prevé que tres microrreactores entren en operación antes del 4 de julio.

Si bien sus defensores los presentan como una alternativa a los generadores diésel en zonas remotas, los críticos como la Unión de Científicos Preocupados cuestionan su viabilidad económica frente a grandes reactores o fuentes renovables. Valar Atomics planea comenzar a vender energía a modo de prueba en 2027.