El influencer Kevin Watson fue asesinado mientras transmitía en directo en Chicago

“Le encantaba verse bien y mucha gente lo odiaba por eso”, afirmó la hermana de la víctima.

Un ‘influencer’ llamado Kevin Watson, de 42 años, fue asesinado la tarde del miércoles mientras transmitía en directo sentado en su automóvil en el sur de Austin (Chicago, EE.UU.), informan medios locales.

En la grabación, que ya acumula millones de visualizaciones, se observa al hombre hablando cuando, de repente, alguien se acerca a la ventanilla, este le pregunta qué ocurre, sale del vehículo, y se oyen gritos y al menos un disparo.

La víctima recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al Hospital Mt. Sinai, donde posteriormente fue declarado muerto. El Departamento de Policía local dijo que están investigando los hechos, detallando que, de momento, no hay detenidos relacionados con el caso.

“Mi hermano era muy educado, le encantaba vestirse bien, le encantaba verse bien y mucha gente lo odiaba por eso. Tenía un buen auto y joyas, así que había mucho odio”, dijo Shamika Watson, su hermana. “Solo quiero que atrapen al asesino. Entrégate porque no vamos a rendirnos. Es nuestro hermano”, añadió.