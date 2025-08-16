16 agosto, 2025
VIRAL

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

El influencer Kevin Watson fue asesinado mientras transmitía en directo en Chicago

Redaccion Central

“Le encantaba verse bien y mucha gente lo odiaba por eso”, afirmó la hermana de la víctima.

Captura de pantalla antes del hecho.

Un ‘influencer’ llamado Kevin Watson, de 42 años, fue asesinado la tarde del miércoles mientras transmitía en directo sentado en su automóvil en el sur de Austin (Chicago, EE.UU.), informan medios locales.

En la grabación, que ya acumula millones de visualizaciones, se observa al hombre hablando cuando, de repente, alguien se acerca a la ventanilla, este le pregunta qué ocurre, sale del vehículo, y se oyen gritos y al menos un disparo.

La víctima recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al Hospital Mt. Sinai, donde posteriormente fue declarado muerto. El Departamento de Policía local dijo que están investigando los hechos, detallando que, de momento, no hay detenidos relacionados con el caso.

“Mi hermano era muy educado, le encantaba vestirse bien, le encantaba verse bien y mucha gente lo odiaba por eso. Tenía un buen auto y joyas, así que había mucho odio”, dijo Shamika Watson, su hermana. “Solo quiero que atrapen al asesino. Entrégate porque no vamos a rendirnos. Es nuestro hermano”, añadió.

