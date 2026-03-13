El momento que impacto de bomba interrumpe entrevista con alto funcionario iraní durante marcha en Teherán

Varias explosiones han sacudido la capital de Teherán el viernes, cerca de una manifestación del régimen por el Día de Al-Quds, en medio de una escalada de ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán que ha desestabilizado el Oriente Medio y a la economía global. Una mujer perdió la vida tras un ataque aéreo cerca del evento central en la capital iraní. Autoridades locales, incluido el presidente Masoud Pezeshkian y el ministro Abbas Araghchi, fueron parte de la concentración donde se escucharon consignas contra Estados Unidos e Israel.

A su vez se encontraba allí el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni-Ejei, quien brindaba una entrevista cuando fue interrumpido tras una fuerte explosión en las cercanías en el centro de Teherán.

La gente coreaba Allahu Akbar (Alá es grande) en tanto se veían columnas de humo negro subiendo a la distancia.

La cadena de televisión iraní Press TV informó que una mujer murió en un ataque aéreo cerca del lugar de la manifestación, una de las muchas que se celebraron en todo Irán en apoyo a los palestinos que viven en el territorio que comparten con Israel.

El momento captado en video…

फौलादी हौसला: तेहरान में धमाकों के बावजूद ईरान के शीर्ष अधिकारी टस से मस नहीं हुए राजधानी भर में धमाकों की गूंज सुनाई देने के बाद भी ईरान के शीर्ष अधिकारी गुलाम-हुसैन मोहसेनी-एजेई तेहरान में एक मार्च के दौरान टीवी पर लाइव बोलते रहे। pic.twitter.com/qSmLQsqfpA — Sputnik हिंदी (@SputnikHindi) March 13, 2026

Mayor interrupción del suministro de petróleo

La Agencia Internacional de Energía calificó este periodo como “la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo”, pues los precios del crudo se han mantenido por encima de USD 100 desde que Irán amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz. Este movimiento golpeó especialmente a los Estados del Golfo, cuyas infraestructuras energéticas han sufrido ataques directos desde el inicio del conflicto.