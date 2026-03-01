El Pentágono se pronuncia sobre afirmaciones de fuerzas iraníes de impactos al portaaviones USS Abraham Lincoln

El Pentágono descartó de manera categórica este domingo la afirmación iraní de haber alcanzado con misiles balísticos al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo.

“Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, manifestó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en su cuenta de X. “El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, agregó el alto mando militar.

La negativa viene a horas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara haber atacado el buque dentro del marco de su contraofensiva por la muerte del líder supremo Ali Khamenei, abatido el sábado en bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán.

“El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, indicaron los Guardianes a través de un comunicado difundido por medios locales, advirtiendo que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

Esta comunicación la desmiente del Pentágono haciendo del anuncio en lo que analistas describieron como parte de una campaña propagandística destinada a proyectar fortaleza ante los partidarios del régimen en un momento de extrema vulnerabilidad.

El Abraham Lincoln llega a la región en enero junto a tres destructores de misiles guiados para reforzar la presencia naval estadounidense durante las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. El portaaviones es parte de un despliegue masivo que suma más de 10.000 soldados adicionales en la zona y que incluye también al USS Gerald R. Ford —el mayor portaaviones del mundo—, actualmente en el Mediterráneo con cuatro destructores de escolta.

El anuncio se hace en el marco de la llamada Operación Promesa Honesta 4, en la que los Guardianes de la Revolución ya llevan lanzadas al menos ocho oleadas de misiles y drones contra Israel y las bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tilda la venganza por la muerte de Khamenei de “deber y derecho legítimo”, mientras que el jefe de seguridad Ali Larijani prometió golpear a Estados Unidos e Israel “con una fuerza que jamás han conocido”.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Trump respondió advirtiendo que atacará a Irán con una “fuerza nunca antes vista” si las represalias continúan, y tanto el mandatario estadounidense como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguraron que la operación durará “el tiempo que sea necesario”. El presidente estadounidense también instó al pueblo iraní a aprovechar el momento y “tomar el control” de su gobierno.

Los ataques del sábado eliminaron a buena parte del alto mando militar iraní, incluyendo al jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour; al jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y al asesor de seguridad Ali Shamkhani. La Media Luna Roja iraní reportó 201 muertos y cientos de heridos en el país. Irán decretó 40 días de luto nacional y conformó un triunvirato de transición para gobernar hasta que la Asamblea de Expertos designe un nuevo líder supremo.