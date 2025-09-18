El revés parlamentario de Lula que podría beneficiar a Bolsonaro

La Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde a una moción de urgencia que busca acelerar la aprobación de un proyecto de amnistía para imputados por “crímenes políticos y electorales”, vinculados con los actos golpistas ocurridos entre la actualidad y el 30 de octubre de 2022, cuando Luiz Inácio Lula da Silva ganó la presidencia.

Luego de la aprobación de la moción por 311 votos a favor, 163 en contra y siete abstenciones, el proyecto pasará a la plenaria donde será discutido, sin que tenga que pasar por las comisiones, recoge Agencia Brasil.

Este proyecto podría beneficiar con una reducción de condena al expresidente Jair Bolsonaro, sancionado a 27 años y meses de prisión por la intentona golpista contra su sucesor. Del mismo modo, los exmiembros del gabinete ultraderechista y detenidos por participar en las acciones para deponer a Lula serían objeto de amnistía a la luz del proyecto.