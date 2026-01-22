Elon Musk bromea con ser un alienígena y lanza una seria advertencia en Davos

Elon Musk retomó el eterno enigma de los extraterrestres en el Foro Económico Mundial: “A menudo me preguntan si hay alienígenas entre nosotros, y digo que yo soy uno. […] No me creen”.
Luego, más serio, señaló que, con unos 9.000 satélites en órbita, “ni una sola vez” han tenido que esquivar una nave alienígena.
Concluyó que la vida podría ser “extremadamente rara”, y advirtió que “debemos hacer todo lo posible para que la luz de la conciencia no se extinga”.
Video durante sus declaraciones…
Elon Musk tells BlackRock CEO Larry Fink at the World Economic Forum that he’s an alien from the future.
LARRY FINK: “You’re from the future?”
ELON MUSK: “They don’t believe me.”
LARRY FINK: “Okay.”
Musk says he’s the only person on the planet who would know if aliens are… pic.twitter.com/lg3mn9Yvle
— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 22, 2026