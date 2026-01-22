Elon Musk bromea con ser un alienígena y lanza una seria advertencia en Davos

Elon Musk retomó el eterno enigma de los extraterrestres en el Foro Económico Mundial: “A menudo me preguntan si hay alienígenas entre nosotros, y digo que yo soy uno. […] No me creen”.

Luego, más serio, señaló que, con unos 9.000 satélites en órbita, “ni una sola vez” han tenido que esquivar una nave alienígena.

Concluyó que la vida podría ser “extremadamente rara”, y advirtió que “debemos hacer todo lo posible para que la luz de la conciencia no se extinga”.

Video durante sus declaraciones…