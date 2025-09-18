Encarcelan a excomandante de la Armada de EE.UU. por un caso de soborno

Un tribunal federal de Washington condenó a Robert Burke, almirante retirado de cuatro estrellas de la Armada de EE.UU., a 6 años de prisión por un esquema de soborno relacionado con contratos militares, informa ABC News.

Burke, de 63 años, fue declarado culpable en mayo de conspiración y aceptación de sobornos, después de que la Fiscalía demostrara que, mientras comandaba las fuerzas navales en Europa y África, favoreció a la empresa Next Jump a cambio de un puesto ejecutivo con salario de medio millón de dólares y millonarias opciones de acciones.

“El acusado sabía que lo que hacía era ilegal, pero lo hizo de todos modos”, señaló el juez Trevor McFadden al dictar sentencia, calificando el caso como “un día triste para la Armada estadounidense”.