Encuentran a niños encerrados en una “mazmorra” en condiciones inhumanas vigilados por sus padres

La Policía de Pensilvania (EE.UU.) detuvo a una pareja este miércoles después de que sus cinco hijos fueran encontrados en condiciones inhumanas en una habitación que funcionaba como una especie de calabozo aislado del exterior, reportan medios locales citando a las autoridades.

Un grupo de policías acudió a la casa, ubicada en la localidad rural de Redstone, a principios de agosto tras recibir una denuncia por maltrato infantil. Al ingresar, los agentes encontraron a los niños, de entre 5 y 14 años, encerrados en una habitación sin camas, con las ventanas tapiadas, paredes cubiertas de heces, pulgas, poca ropa y comida, además de estar vigilados por cámaras.

Casa del horror

“Esta habitación funcionaba como un calabozo con una cámara de video conectada directamente a la habitación del padre”, declararon las autoridades. Además, se evidenció que la puerta tenía tres cerrojos de seguridad en el exterior, pero carecía de manija en el interior, lo que impedía a los pequeños salir por su cuenta.

Posteriormente, los padres, identificados como James Russell Kahl, de 65 años, y Carly Kahl, de 41, fueron detenidos tras una orden de allanamiento en la se se incautó una pistola táser, una réplica de revólver, una cámara de vigilancia y drogas. James fue acusado de obligar a Carly a usar el arma eléctrica contra uno de sus hijos como castigo.

La pareja enfrenta cargos por poner en peligro el bienestar de los menores, agresión agravada y conducta imprudente. Las víctimas fueron puestas bajo cuidado de los Servicios para Niños y Jóvenes del condado de Fayette.