Envían a una abuela a prisión por error de la inteligencia artificial

Una mujer pasó más de cinco meses en prisión tras ser identificada erróneamente por un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial (IA) en un caso de fraude bancario en el estado de Dakota del Norte (EE.UU.), informaron medios locales este jueves.

Angela Lipps, de 50 años, abuela de cinco nietos y residente de toda la vida en el estado de Tennessee, fue arrestada el 14 de julio de 2025 en su casa por alguaciles federales a punta de pistola mientras cuidaba a cuatro niños.

La Policía de Fargo la identificó erróneamente como sospechosa mediante un ‘software’ de reconocimiento facial operado con IA. El sistema analizó videos de vigilancia de los bancos donde se había cometido el delito y comparó los rasgos faciales, la complexión física, el peinado y el color de piel de la mujer capturada en las imágenes con la foto de la licencia de conducir de Angela Lipps y sus perfiles en redes sociales.

AI error jails innocent grandmother for months in North Dakota fraud case. Angela Lipps spent nearly six months in jail in Tennessee and North Dakota after being misidentified by Fargo police through AI facial recognition in a bank fraud investigation. https://t.co/4vOLz4aMO4 — Alex Nguyen (@AlexNguyen65) March 13, 2026

Lipps permaneció tres meses y medio en una cárcel de Tennessee como fugitiva, sin derecho a fianza, y fue trasladada a Dakota del Norte el 30 de octubre. Nunca había estado en la zona ni conocía a nadie allí. Su abogado en Fargo, Jay Greenwood, presentó registros bancarios que demostraban que ella se encontraba a más de 1.900 kilómetros de distancia, depositando cheques del Seguro Social, comprando cigarrillos y pidiendo comida a domicilio mientras se cometía el fraude, con el objetivo de demostrar el error de análisis de la tecnología.

El 19 de diciembre, tras la primera entrevista con la policía de Fargo —cinco meses después del arresto—, el caso fue desestimado y Lipps obtuvo su libertad. Sin embargo, quedó varada en el lugar sin abrigo ni recursos en pleno invierno. La Policía no cubrió sus gastos de regreso; abogados locales y una asociación la ayudaron con hotel, comida y transporte para volver.

Lipps regresó a casa, pero aún sufre las secuelas de un encarcelamiento injusto por un error de la IA. Nadie del Departamento de Policía de Fargo se ha disculpado ni ha explicado la equivocación.